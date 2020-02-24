غلط في حق بلدنا و مرتضي قال فركش.. تعليقات نجوم الفن على غياب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن والإعلام مع غياب نادي الزمالك عن مباراة القمة، بسبب ظروف قهرية، حسب تصريحات مسؤولي النادي، وقرر حكم المباراة احتساب نادي الزمالك منسحبا وفوز الأهلي بالمباراة 2 - 0.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن والإعلام..

رامي رضوان

كتب الإعلامي رامي رضوان: "طال الصمت والتجاهل.. فكانت النتيجة مزيد من العبث والانحلال، يا رب اصلح الحال، لأن كده كتير وعيب وغلط في حق بلدنا والله".

عزيز الشافعي

وكتب الملحن عزيز الشافعي: "لا حول ولا قوة الا بالله".

صلاح عبدالله

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الفنان صلاح عبدالله كتب تغريدة قال فيها: "خاطر على غفلة، هم يضحَّك، هم يبكِّي، أما الهم بتاعنا ياعم لا بيضحك ولا بيبكي بس بيحرق قوي في الدم، دم اللي همهم إنتي، اللي شايفينك يا حبيبتي الأهم الأهم ".

محمد سيد بشير

وكتب السيناريست محمد سيد بشير: "مرتضي منصور قال للاعيبة فركش، الزمالك".

محمد أنور

وكتب الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر: "على فكرة اللي بيحصل في استاد القاهرة دلوقتي ده، مابيضحكش خالص، بالعكس دي قله أدب وحاجة تقرف وتدل على فشل كبير قوي وفعلا مفيش كورة حلوة في مصر ولا لاعيبة حلوة، آخر مرة شوفت كورة حلوة في مصر كانت 2010".

ندى بسيوني

وعلقت ندى: "فخورة بأهلاويتي.. تحية لكل الفريق والمدرب والطاقم الفني والإدارة.. اسم النادي الأهلي مش من فراغ".

