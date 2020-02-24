محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها عن أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وكتب أنور: "على فكرة اللي بيحصل في استاد القاهرة دلوقتي ده، مابيضحكش خالص، بالعكس دي قله أدب وحاجة تقرف وتدل على فشل كبير قوي وفعلا مفيش كورة حلوة في مصر ولا لاعيبة حلوة، آخر مرة شوفت كورة حلوة في مصر كانت 2010".
يُذكر أن حكم مباراة النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري قرر تأجيل المباراة لمدة ساعة، بسبب عدم وصول حافلة الزمالك لسوء الأحوال الجوية وتعطل الحالة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسرح مصر عما يحدث في ستاد القاهرة: "قلة أدب ماتضحكش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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