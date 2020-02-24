فيديو| أمل رزق: "البيت غرق ميه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرض منزل الفنانة أمل رزق للغرق، بعد تساقط الأمطار، التي تشهدها البلاد، اليوم الإثنين.
ونشرت الفنانة أمل رزق مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقاللت: "البيت غرق مياه، الله لك ألف حمد وشكر على كل شيء".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل رزق كان المسلسل الإذاعي "رابع جار" وتم عرضه فى شهر رمضان الماضي، يشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبدالرحمن أبوزهرة، طارق عبدالعزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن.
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