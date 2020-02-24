الشهر المقبل.. مسرح شو في الكويت

يستعد مسرح شو لتقديم 4 عروض مسرحيات كوميدية لم تشهدها خشبة مسرح من قبل وهم: العيال كبرت 2، مدرسة المشاغبين 2، أنها حقًا عائلة محترمة 2، سك علي بناتك 2.

ومن المقرر أن يتم التعاقد مع بعض الدول العربية، وذلك بعد إيقاف الموسم

الأول لمشروع مسرح شو داخل مصر بسبب المشاكل التي حدثت مؤخرًا والخلاف حول حقوق الملكية لأسامي النصوص المسرحية.

وأكدت إدارة العلاقات العامه بمشروع مسرح شو، أنه تم التواصل مع مركز جابر الثقافي الذي يعتبر

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أهم مركز حكومي وتجاري تابع للديوان الأميري بالكويت وأن الفرقة تستكمل بروفاتها النهائية والمكثفة لتقديم العروض.

وصرحت الإدارة الفنية بالمشروع أن لكل عمل له طابعه الخاص من حيث الكوميديا والمحاكاة المعاصرة من خلال تقديم الأجزاء الثانية لتلك الأعمال وتخليد ذكرى هؤلاء النجوم الذي لا يزال التاريخ يذكرهم حتي الآن عن طريق تقديمها بشكل كوميدي معاصر.