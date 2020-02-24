مارس المقبل .. مهرجان قرطاج للفنون يكرم عبيد الأحبابي

يكرم المؤلف عبيد الاحبابي في مهرجان "قرطاج للفنون" الذي يقام في منتصف مارس باحدي الفنادق الكبري بتونس علي اعالمه الكتابية التي ذاع صيتها في أرجاء الوطن العربي وحققت صدي كبير عند الجمهور العربي في عامي 2019 و 2020 . صدي كبير عند الجمهور العربي في عامي 2019 و 2020 . ويقام هذا المهرجان للسنة الاولي في موسمه الجديد بتكريم عدد من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي علي تميزهم وتألقهم في العام الماضي ويطرح المهرجان هذا العام في دورته الجديدة أفكار بروح مختلفة عن المعتاد ويضم نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي في التأليف والفن والغناء. من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي علي تميزهم وتألقهم في العام الماضي ويطرح المهرجان هذا العام في دورته الجديدة أفكار بروح مختلفة عن المعتاد ويضم نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي في التأليف والفن والغناء.

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