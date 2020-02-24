أم كلثوم بتقنية الهولوجرام لأول مرة فى الأوبرا

تنظم وزارة الثقافة المصرية لأول مرة فى دار الأوبرا حفلاً بتقنية الهولوجرام، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 6 مارس على المسرح الكبير تتجسد خلاله كوكب الشرق أم كلثوم لاستعادة أجواء زمن الفن الجميل. أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن تطويع الوسائل المتطورة يفتح آفاقاً جديدة للإبداع المصرى العريق، متابعة أن الحفل يأتى انطلاقاً من ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لجذب النشء والأجيال الجديدة بهدف مواجهة الابتذال وتوجيه الأنظار إلى التراث الراقى للفنون فى طريق إعادة تشكيل وعى المجتمع، وعن اختيار أم كلثوم لتنفيذ الحفل الأول بروائعها المميزة، قالت: إن سيدة الغناء العربى أحد أهم أيقونات الطرب فى العالم العربى، وتعد أعمالها نموذجاً للتفرد، ولذلك ما زالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى. إلى التراث الراقى للفنون فى طريق إعادة تشكيل وعى المجتمع، وعن اختيار أم كلثوم لتنفيذ الحفل الأول بروائعها المميزة، قالت: إن سيدة الغناء العربى أحد أهم أيقونات الطرب فى العالم العربى، وتعد أعمالها نموذجاً للتفرد، ولذلك ما زالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.

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