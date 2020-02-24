عودة الكبار فى رمضان القادم.. و26 مسلسلاً فى الماراثون

يتبقى 60 يوماً على انطلاق السباق الرمضانى 2020، والذى يشهد هذا العام منافسة شرسة بين النجوم، حيث يمثل الموسم الجديد عودة قوية للفنانين الذين غابوا الأعوام الماضية من بينهم الزعيم ويسرا ونيللى كريم ويوسف الشريف وهند صبرى ونادية الجندى ونبيلة عبيد ومنى زكى وهيفاء وهبى، وغيرهم، كما يشهد الموسم مشاركة عدد كبير من الأعمال الكوميدية وتمثل المنافسة النسائية قفزة حقيقية، خاصة مع اختيار موضوعات جديدة، حيث يظهر عدد كبير من النجوم فى شخصيات مختلفة تماماً، وتستعرض «نجوم وفنون» الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان.

عودة للنجمات الغائبات منذ سنوات

يشهد رمضان عودة لعدد كبير من النجمات الغائبات عن رمضان منذ فترة أولاهن الفنانتان نادية الجندى ونبيلة عبيد اللتان تلتقيان بمسلسل «نساء من ذهب»، المسلسل تدور قصته فى إطار كوميدى، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكى من إنتاج ديزنى، حول أربع نساء عازبات وهن 3 أرامل ومطلقة، يعشن فى منزل واحد، وتظهر النجمة الكبيرة سميحة أيوب أمًا لهالة فاخر ضمن الأحداث، ويشارك من ضيوف الشرف الذين يظهرون فى كل حلقة من المسلسل، بيومى فؤاد ومصطفى أبوسريع، صبرى فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، والمطرب أحمد فهمي، روجينا، وغيرهم من النجوم.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «أسرار» مع المخرج وائل فهمى عبدالحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل «كيد النسا 2» مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل «لهفة» مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.

أيضاً يشهد مسلسل «ليالينا» عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم «مملكة إبليس» خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه «هذا المساء» رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل «هى ودافنشى» مع ليلى علوى عام 2016.

«ليالينا» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويسجل العمل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبدالفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل

«بحر» للفنان ماجد المصرى.

بعد مسلسل الحرباية تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى بمسلسل «أسود فاتح» من إنتاج شركة «صباح إخوان».

يقوم المسلسل على صراع بين هيفاء وهبى وروجينا التى تجسد شخصية إعلامية شهيرة بإحدى القنوات الفضائية، وتحدث بينها وبين هيفاء وهبى ضمن أحداث المسلسل العديد من الصراعات، حيث تحاول روجينا أن تدخل هيفاء السجن بسبب خيانتها لها مع زوجها، وتقرر هيفاء الانتقام منها بعد خروجها من السجن بمساعدة المحامى الخاص بها «صبرى فواز».

المسلسل تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويشارك فى بطولته أحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

تعود النجمة منى زكى بمسلسل «تقاطع طرق» ويشارك فى بطولته محمد ممدوح «تايسون» ومحمد فراج وسيد رجب، تأليف وإخراج تامر محسن، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الانتهاء من كتابة باقى الحلقات.

أما نيللى كريم فتغير جلدها بمسلسل «النصابين» الذى صورت منه 4 حلقات العام الماضى وتستكمل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل «النصابين» هو تعاون انتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها البطولة آسر ياسين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى شعبى.

أيضاً النجمة هند صبرى تعود بعد غياب 3 سنوات، بعد مسلسلها الأخير «حلاوة الدنيا»، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

المسلسل من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء.

البطولة النسائية فرس الرهان

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منافسة قوية تشهدها شاشات التليفزيون، فى رمضان 2020 الجمهور على موعد مع الصراع النسائى بقوة.

تبدؤه النجمة يسرا بمسلسل «دهب عيرة» وأحداث المسلسل تدور فى إطار اجتماعى، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وبيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وهنادى مهنى،

إخراج سامح عبدالعزيز.

«ونحب تانى ليه» تنافس به ياسمين عبدالعزيز من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية التى تحمل الطابع الرومانسى.

تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك فى بطولته ليلى عز العرب، وسمر مرسي، وكريم فهمى، وشريف منير، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وإيمان السيد، وكانت آخر أعمال ياسمين هو مسلسل «لآخر نفس» من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام على.

أما مسلسل «سلطانة المعز» فتقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، تدور أحداثه فى إطار شعبي، حول شخصية فتاة تدعى «سلطانة» التى ورثت عن والدها محلات «كبدة» وتعيش فى منطقة المعز.

«سلطانة المعز» يشارك فى بطولته شريف منير، وعمرو عبدالجليل، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

مسلسل «خيط حرير» تنافس به الفنانه مى عز الدين، من إنتاج شركة سينرجى، ويتولى إخراجه إبراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبدالملك، ويشاركها البطولة نيقولا معوض، ومحمود عبدالمغنى، والفنان يوسف عثمان، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

أما ياسمين صبرى فحققت نجاحًا كبيرًا العام الماضى بمسلسل حكايتى، وهذا العام تشارك بمسلسل «فرصة ثانية» من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وتشارك دينا الشربينى بمسلسل «لعبة النسيان» المقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية.

تأليف تامر حبيب، بطولة دينا الشربينى، أحمد السعدنى، إنجى المقدم، ورجاء الجداوى، هنا شيحة، على قاسم.

صراع الأكشن على كعكة رمضان

بعدد كبير من مسلسلات الأكشن يعود نجوم السينما للدراما من جديد، يشارك يوسف الشريف بمسلسل «النهاية» بعد غيابه عامين من الدراما منذ تقديمه مسلسل «كفر دلهاب»، وسيعرض المسلسل على قناة cbc، ويعتبر ذلك التعاون الثالث بين يوسف وشركة سينرجى بعد مسلسلى «كفر دلهاب» و«القيصر»، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

يعود محمد رمضان بشخصية جديدة من خلال مسلسل «البرنس» ويناقش العلاقات الأسرية بينه وبين عائلته بالإضافة إلى قصص الأكشن التى تتخللها الأحداث وبه الكثير من المغامرات والحركة والإثارة بجانب القصص الرومانسية وهذا المسلسل إنتاج شركة سينرجى وإخراج محمد سامى.

«الفتوة» للفنان ياسر جلال سيعرض على قناة cbc، ويتناول المسلسل الصراع بين الخير والشر من خلال الأحداث الدرامية المختلفة بين الأكشن والرومانسى وهذا المسلسل تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وهو النوع الذى نجح فيه ياسر جلال وحقق نجاحا كبيرا خلال الأعوام الماضية.

أما «الاختيار» فيتناول حياة الشهيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين «مربع البرث» بمدينة رفح 2017.

المسلسل بطولة أمير كرارة الذى يجسد دور البطل الشهيد أحمد المنسي، وأحمد العوضى الذى يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوى، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

مسلسل «حب عمرى» ويشارك فى بطولته هيثم شاكر ومى القاضى وأحمد كرارة ومنة فضالى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبدالعزيز حشاد.