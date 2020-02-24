غدا .. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة حول مشوار محمد صلاح

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحيري، فرع شيراتون، غدًا الثلاثاء، ندوة "فيلم وثائقي عن كابتن مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح"، وذلك بضايفة المخرج أحمد عبد العليم. وتبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمسرح الكلية مبنى c، وتأتي الندوة ضمن ندوات الثقافية التي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. التي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام. Advertisements وتدير الندوة إدارة كلية اللغة والإعلام تحت راعية عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، ووكيل الكلية الدكتور محمد نادر. يذكر أن كلية اللغة والإعلام، استضافت مؤخرًا ندوة فن الدوبلاج والأداء التمثيلي، وذلك يضيافة النجم أحمد مختار.

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