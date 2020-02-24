بهذا الموعد.. أحمد جمال يحيي حفل عيد الأم بالرحاب

تعتزم الفنان أحمد جمال، إحياء حفلًا غنائيًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 مارس المقبل، على مسرح فاميلي بارك، في مدينة الرحاب. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساًء، بسعر تذكرة 60 جنيهًا. تذكرة 60 جنيهًا. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد جمال طرح مؤخرًا كليب بعنوان كل سنة وانت طيب، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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