ماذا حصل بمنزل أمل رزق؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​أمل رزق​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تسرب مياه الأمطار الى منزلها بشكل كبير.

وظهرت أمل في الفيدي وهي تقول: "البيت غرق مية، الله لك ألف حمد وشكر على كل شيء".

الجدير ذكره ان أمل رزق كانت فجعت مؤخرا بوفاة والدة زوجها، إذ أعلنت عن الأمر من خلال صفحتها الخاصة قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أمي الثانية الحاجة ليلى الشريطي والدة زوجي وائل الشريطي، وسيصلى عليها صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم.. نسألكم الدعاء".

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