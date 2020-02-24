نوال الزغبي تعايد نجوى كرم في عيد ميلادها ..والأخيرة تغازلها

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ زميلتها الفنانة ​نجوى كرم​ في عيدها الذي يصادف يوم 26 شباط الجاري وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "كل سنة وانت بخير وبتشعي نجومية ومالكة قلوب الملايين وايامك حب وسعادة بحبك".

وبدورها ردّت نجوى كرم على معايدة نوال قائلة:" دخيل هالنجمة اللي بتلمع مثل الذهب وكل وجوها ذهب مثل قلبها".

يذكر أنه سبق أن عبّرت الفنانة نجوى كرم عن تقديرها لنوال الزغبي في تعليق سابق عبر حسابها الخاص معتبرة إياها بأنها فنانة "شبعانة نجومية".