خاص الفن- سر تراجع مي سليم عن طرح أغنية في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الفنانة المصرية ​مي سليم​ أن ضيق الوقت لم يسعفها لطرح أغنية جديدة في موسم عيد الحب الماضي، رغم أنها كانت مخططة لذلك واختارت بالفعل أكثر من أغنية، موضحة أنها ستعوض ذلك بطرح سينغل في موسم الصيف، لاسيما وأنها منشغلة حالياً بتصوير أكثر من عمل جديد وليس لديها وقت كبير.

وأشارت مي إلى أنها تصور حالياً مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول هو "​اختراق 2​" الذي يشاركها بطولته أحمد عيد، نضال نجم، محمد العيسى، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن، وتعاقدت مؤخراً على "​خيط حرير​" مع مي عز الدين وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض وآخرين.

الجدير ذكره انه عُرض لمي سليم مؤخراً مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، ويشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.