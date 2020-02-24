ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ محبيها بنشرها صورة من جلسة تصوير وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اتسمت بالجرأة والتحدي وإطلالة مختلفة عما اعتادت تظهر بها.

وقد ارتدت كامرن في الصورة ensemble مؤلفاً من سروال وبلايزر باللون الأسود وتميزت بانتعالها حذاء عالي الكعب باللون الـ" موف" ووضعت نظارات شمسية عصرية من اللون نفسه وجلست على كرسي خشبية مباعدة بين رجليها وجاء ظهر الكرسي للأمام وقد وضعت في كفها قفازاً وأراحته على فخذها الأيمن، وأمسكت بسماعة هاتف أرضي وكلها باللون نفسه، وأرفقتها بتعليقين أحدهما باللغة الإنكليزية وآخر باللغة العربية وجاء في الثاني :"كونك مرا بمجتمعنا الذكوري بتواجهي كتير صعوبات و تحديات. بدك تضاعفي مجهودك و إصرارك و تثبّتي كل قدراتك لتحققي أهدافك".

وفي التعليق بالإنكليزية قالت كارمن:" أنا في عمر الـ 57 عاماً و Femme fatale وماذا عنكِ؟

وأشادت كل من الممثلة السورية شكران مرتجى بجمالها وكذلك الممثل والعارض اللبناني مايكل كبابة.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تذهل محبيها بإطلالة شبابية وعصرية وتتحدى النساء في عيد ميلادها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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