باميلا الكيك لزياد برجي: "انا وياك والزمن طويل"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ صورة جديدة لها برفقة الفنان اللبناني ​زياد برجي​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت باميلا على الصورة قائلة: "انا وياك والزمن طوييييل ... يا فنان يا غالي يوم إي يوم لاء".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير منا لمتابعين.

الجدير ذكره ان الثنائي خاضا مؤخرا بطولة الفيلم السينمائي "​يوم إي يوم لأ​"، الذي تصدّر في صالات السينما اللبنانية ولاقى اقبالا واسعا من قبل الجمهور، وشارك فيه ايضا كل من هشام حداد وختام اللحام، من تأليف رافي وهبي، وإخراج نبيل لبس.

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