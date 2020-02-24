الحكم على هارفي واينستين بتهمة الإغتصاب والتحرش الجنسي

ميرنا وليد - بيروت - أُصدر قرارا يقضي بسجن المنتج الهوليوودي ​هارفي واينستين​ بسبب تهمة الإغتصاب والتحرش الجنسي بإمرأتين، وافادت وسائل اعلامية عالمية ان مدة السجن ستحدد لاحقا.

وكانت ادعت مؤخرا عارضةُ أزياء سابقة وممثلة بولندية تدعى كاجا سوكولا ان واينستين اعتدى عليها جنسيًا عام 2002 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها فقط، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت أنها إلتقت به بعد إنتقالها للولايات المتحدة الاميركية بحثاً عن الشهرة، وخططا للقاء على العشاء من أجل البحث في مشاريع فنية، لكنها قالت إنها أُجبرت على الذهاب إلى شقته حيث طالبها بممارسة الجنس معه، وأجبرها على خلع ملابسها والعديد من الأفعال البذيئة.

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