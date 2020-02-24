قصي خولي: أتعامل مع غيرة زوجتي بـ"التطنيش".. وأدندن لابني هذه الأغنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضافت الحلقة الثانية من برنامج "دبي كروز" الفنان السوري قصي خولي، وهي الحلقة التي جاءت بعد أيام من ظهور زوجته التونسية مديحة الحمداني في مقطع فيديو هددت فيه خولي وأشارت إلى أنها ستفضحه في حال قال المزيد من الأكاذيب حولها وحول طفلهما.

وكشف قصي خلال الحلقة عن السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه زواجه، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، قائلا إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية.

كما علق الفنان السوري في معرض رده حول سؤال ما إذا كان الزواج من أجل الشريك أم من أجل الطفل، قائلا إن الطفل هو الرابط الذي يحافظ على العلاقة، واكتفى بقول: "ان شاء الله ابني ما بيبعد عن عيني ثانية"، وذلك في تعقيبه على سؤال يتعلق بمكان عيش ابنه في حال حصول طلاق بينه وبين زوجته.

وحول ولادة ابنه "العميد" أو "فارس"، قال الفنان السوري إن تلك اللحظة كانت أحلى وأغلى لحظة في حياته، وأن كل شيء في حياته تغير للأجمل والافضل عندما أصبح أبا، مشيرا إلى أن ابنه هو توأم روحه، وعندما سئل عن غيرة زوجته وكيف يتعامل معها قال إنه يسيطر على غيرتها "بالعقلانية والتطنيش".

ولفت خولي إلى أنه دائما ما يدندن لابنه البالغ من العمر حاليا عاما ونصف العام، أغنية "هالصيصان شو حلوين".

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وكانت الممثلة المغربية ​ميساء مغربي​ قد دافعت في وقت سابق عن ​قصي خولي​، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول استضافتها له في برنامج "دبي كروز" بسبب تهديدات زوجته مديحة الحمداني له، وأنه سيخفي الكثير عن علاقته تلك، حيث قالت المغربي إن خولي كان رجلا بكل معنى الكلمة أثناء حديثه عن أم ابنه خلال المقابلة.

ويبدو أن الفنان السوري استطاع تجاوز العاصفة التي ألمت به بهدوء، إذ لم يصدر أي تعليق من زوجته على الحلقة حتى الآن، خصوصا أنها كانت قد هددته بأن تكشف المستور في حال عاد للكذب بشأن علاقتهما كما فعل في برنامج "غدا أجمل" الذي تقدمه الإعلامية مهيرة بن عبدالعزيز.

وحينما اتضحت معظم ملامح صورة قصي العائلية التي حرص طويلا على إخفائها عن الجمهور، اكتفى الفنان السوري بتصريح مقتضب سبق إطلالته مع ميساء مغربي، قال فيه: "هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير... ولن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".