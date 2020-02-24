رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها الجديد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الشكر والتقدير لكل من وجه لها رسائل التهنئة بمناسبة خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري والذي فاجأت فيه الوسطين الفني والإعلامي الأردني اليوم الإثنين.

وقالت كرزون خلال مكالمة هاتفية على الهواء مع الإعلامي معاذ العمري عبر إذاعة "ميلودي الأردن": "حاولنا أن نخفى الخبر إلى يوم الجمعة القادم حتى نعلن عنه معا لكن أصدقاءنا وزملاءنا من سعادتهم بالخبر بدؤوا بالمباركات وقاموا بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي واشكرهم على هذا الحب، ويارب يتمم على خير".

من جهته وجه العمري رسالة إلى ديانا كرزون أثناء المكالمة امتدح فيها شخصها وشدد على مدى سعادته بأنها سوف تكون شريكة حياته فقال: "استغل هذه الفرصة يا ديانا لأقول لك أنك بالنسبة لي شخص عظيم والله رزقني بك وأنا سعيد لأنك سوف تكونين شريكة حياتي، فديانا كرزون شخص مختلف تماما ولا يستطيع أي شخص معرفتك إلا إذا تعامل معك وعرفك عن قرب لأنك شخصية نقية وصاحبة قلب أبيض، وأقول يارب يتمم لنا على خير ويجعل جميع أيامنا خير يارب".

وردت عليه ديانا كرزون بالقول: "يارب يتمم على خير وأريد أن أقول لمعاذ يارب تكون دائما بجواري وسندي وزوجي وحبيبي وكل شيء في حياتي".

ونشرت الفنانة الأردنية مجموعة من الرسائل التي اعتبرها البعض تعبيرا عن سعادتها بعقد قرانها حيث كتبت عبر حسابها: "أنك تعرضت لقصة في حياتك، لموقف لا يمكنك أن تنساه، لحديث لن يغيب عن ذهنك: "اعلم جيدا لكن سأظل أقول لك : لا بد أن يأتي اليوم الجميل، و تنسى فيه كل ما سلف، ابتسم، ولا تمضِ وقتك في التفكير".

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وكانت الفنانة الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن دخولها في علاقة رومانسية من خلال لقائها مع أحد البرنامج التلفزيونية، عقب حفل الفالنتاين الذي أقامته في العاصمة الأردنية "عمان" إلى جانب الفنان السوري "ناصيف زيتون".

وقالت ديانا في لقائها: "أجواء الحب كلها حب، بتبتدي من عيلتك لصحابك لكل الناس اللي حيشوفوك اليوم".

وعند سؤال ديانا: "هل قلبك يدق لأحد"، أجابت: "بدون تفاصيل، نعم"، حيث كشفت بأنها استقبلت باقة ورد حمراء في يوم حفلها المصادف للفالنتاين، وقالت بأنها ستؤدي ميدلي رومانسية ستختتمها بأغنيتها الشهيرة "انساني ما بنساك".