أحلام تفتتح مهرجان الفجيرة للفنون بأغنية "أغلى الناس"

القاهرة – لايف ستايل
تألقت الفنانة أحلام، حفل أفتتاح مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، مساء أمس وذلك بمسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية، والتى بدأت الحفل بأغنية "أغلى الناس".
يشارك في المهرجان نخبة من الفنانين منهم فنان العرب محمد عبده والفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي، وسيضم المهرجان سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، تحت إخراج وسينوغرافيا الفنان السوري ماهر صليبي وموسيقا وليد الهشيم.
كما ستشارك فرق موسيقية وعروض غنائية وفنون شعبية ورقص معاصر، وسيحيي الفنانون شيرين عبد الوهاب، وعاصي الحلاني، وعبد الله بالخير، ووائل جسار، وفيصل الجاسم، والفنانة هند البحرينية، والفنانة السودانية ستونة، والمغنية تاميلا من كوستاريكا، وسليمان القصار، والفنانة فطومة، ومصطفى حجاج، وهزاع الضنحاني، ونانسي عجاج، والفنانة جيسي، حفلات غنائية خاصة.
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