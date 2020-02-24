شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح لا سكالا فى ميلانو يعلق عروضه بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت إدارة مسرح لا سكالا في ميلانو، أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، عروضها هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث علق مسئولو المسرح من خلال "بوست"، على حسابهم على فيس بوك بأنه تم تعليق Teatro alla Scala كإجراء وقائي في انتظار أحكام السلطات المختصة.



المسرح

وتابعت الصفحة: "للحصول على معلومات حول إعادة برمجة العروض الملغاة واسترداد التذاكر، يرجى التواصل مع البريد لاإلكترونى أو الاتصال".



صفحة المسرح على فيس بوك



وكشف موقع "CNN "الإخبارى عن أن هناك الآن 78.854 حالة مؤكدة من فيروس كورونا الجديد و2465 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لآخر الأرقام، وتقع غالبية الحالات والوفيات في الصين القارية، تليها اليابان وكوريا الجنوبية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفعت الحالات المؤكدة في إيطاليا من 3 حالات صباح يوم الجمعة الماضي، إلى أكثر من 130 بحلول يوم الأحد، ما يمثل أكبر حالة فاشية في أوروبا.

وفيما يلي أهم 5 دول شهدت تفشيًا خارج الصين:

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اليابان: 738 حالة، 3 حالات وفاة 639 حالة على متن السفينة "دايموند برنسس" و99 حالة على الأرض.

كوريا الجنوبية: 602 حالة، 5 حالات وفاة.

إيطاليا: 132 حالة ووفاة حالتين.

سنغافورة: 89 حالة.

هونج كونج: 74 حالة، وحالتى وفاة.

وعلى صعيد آخر قامت الكويت بمنع السفن القادمة من إيران بسبب فيروس كورونا، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران إلى موانئ الشعيبة والدوحة والشويخ في البلاد وسط مخاوف من ظهور فيروس كورونا.

وقال الشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح مدير عام هيئة ميناء الكويت في بيان له: "هذا تدبير احترازي لمنع الفيروس من دخول الكويت وهو جزء من خطة البلاد لمكافحة الفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت إيران يوم الأحد، أن 43 شخصًا قد ثبت أنهم مصابون بالفيروس التاجي وتوفي 8 منهم.