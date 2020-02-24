شكرا لقرائتكم خبر عن من صندوق الذكريات.. ليلى علوى تشارك جمهورها بجلسة تصوير من 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوى جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، بصورة من 20 عاما، ضمن جلسة تصوير خضعت لها عام 2000، وعلقت ليلى علوى على الصورة قائلة: "من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالى 20 سنة.. من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف".

الملفت في الصورة أن ليلى علوى لم تتغير كثيرا في هذه الفترة، حيث ما زالت تحفظ على رشاقتها، بل إن الصورة تظهر زيادة في وزن ليلى علوى عما تظهر عليه حاليا، وهو أيضا ما اتضح فى التعليقات، حيث أشاد متابعوها بإطلالاتها المميزة دائما.

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ليلى علوى

ليلى علوى شاركت مؤخرا في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذى أقيم في باريس، ووصفته بأنه مشرف وأكثر من رائع، حيث نشرت مجموعة كبيرة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة "من افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، طبعاً الدورة دي مهداة للراحل فريد شوقي، كان تنظيمًا مشرفًا وأكثر من رائع، وشرفني جدًا لقاء وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج.. وببارك لحبيبتى وصديقتى يسرا على التكريم دايمًا ناجحة ودايماً فخورين بيكي، وسعدت بتكريم الفنان عمرو يوسف ألف مبروك".

وخلال الحفل أيضًا تم تكريم النجم خالد سليم عن مسلسله "بلا دليل"، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية، وسلمه درع التكريم المنتج الكبير جمال العدل.