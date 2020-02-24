شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهاء إجراءات الطلاق.. هل تلتقى مايلي سايروس بليام هيمسورث فى أستراليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية مايلى سايروس أنها ستسافر ملبورن بأستراليا، وذلك من أجل المشاركة فى حفل الإغاثة من حرائق الغابات فى ملبورن، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أنها من الممكن أن تلتقى بزوجها السابق نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث، الذى سيحضر بالتأكيد هذا الحدث الضخم الذى سيشارك به عدد هائل من نجوم العالم، وبذلك هناك عدة تساؤلات لا يمكن تجاهلها، فإذا التقى الزوجان السابقان هل ستكون بداية جديدة لإعادة إحياء قصة حبها التى كانت دائما محط تركيز وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم، أم سيسيطر "التجاهل" على أجواء تواجدهما معا.

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مايلي و ليام

يذكر ان اسم النجمة مايلى سايروس تصدر المواقع والصحف الفنية، كونها ستشارك فى حفل الإغاثة الخيرية " bushfire relief concert"، والذى من المقرر إقامته فى ملبورن شهر مارس المقبل، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "نويز"، ويشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الغناء العالمين، ومن أبرزهم ليل ناس أكس والفريق الأسترالى The Veronicas، وDJ Seb Fontaine.

ومن المقرر أن يقام الحفل بهدف جمع التبرعات ورفع روح التوعية بضرورة الإغاثة بسبب الكوارث التى سببتها الحرائق الأسترالية، ويقام الحفل يوم الجمعة 13 مارس فى ملعب ليكسايد فى ملبورن، بينما أشار موقع "نويز" أن عائدات بيع التذاكر ستذهب إلى الجمعيات الخيرية الأسترالية التى تعمل على استعادة الغابات والحياة البرية والمجتمعات المتأثرة بالحرائق.