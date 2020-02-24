شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة ترويجية جديدة لـ فيلم الرعب A Quiet Place القادم 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح الحساب الرسمي لـ الجزء الثانى من فيلم الرعب A Quiet Place، على موقع التغريدات تويتر، القادم في 18 مارس المقبل، تريلر ترويجى جديد للعمل، مدته دقيقة، واحتوى على المزيد من مشاهد الإثارة والتشويق، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures، العمل من بطولة الثنائى إيملى بلانت، وجون كراسينسكى، وتدور أحداث فيلم الرعب A Quiet Place فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم.

وتجسد بلانت دورالأم بينما مخرج العمل كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها، الذى لا يهتم بالمشاعر، ويضع دوماً نصب عينيه حماية عائلته والحفاظ عليهم، ويتناسى دوماً معاناته.

الفيلم من بطولة إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى وجون كراسينسكى وإخراج جون كراسينسكى.

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من أخر أعمال إيميلي كان فيلم Mary Poppins Returns من بطولة إميلي بلانت، وكولين فيرث، وميريل ستريب، وإميلي مورتيمر، وديك فان دايك، وبن ويتشاو، وأنجيلا لانسبري، وجولي والترز، ولين مانويل ميراندا، ومن إخراج روب مارشال، ومن تأليف ديفيد ماجي، وجون ديلوكا، ومستوحى من رواية الكاتبة بي إل ترافرز التي تحمل نفس الاسم.

والفيلم تدور قصته في عصرالكساد في لندن، تزور ماري بوبينز المولعة بالحيوية ماري وجاين مايكل بانكس، جنبًا إلى جنب مع أطفال مايكل الثلاثة، بعد خسارة شخصية، ومن خلال مهاراتها السحرية الفريدة، وبمساعدة صديقها جاك، تساعد الأسرة على إعادة اكتشاف الفرح وتتسائل عن فقدانها في حياتها.

يذكر أن فيلم "Mary Poppins" يعد أحد أهم الأعمال الكلاسيكية المميزة، والذى عرض لأول مرة فى 1964، والتى قامت ببطولته النجمة جولى اندروس، وحصلت عنه على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1965.