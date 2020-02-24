شكرا لقرائتكم خبر عن معتز ولى الدين يكشف حالته الصحية وتفاصيل إصابته بفيروس نادر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر انتابت محبى معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، وذلك بعدما تم الكشف عن إصابته بفيروس نادر يدمر خلايا الأعصاب فى جسم الإنسان، وهو المرض الذى يصيب 2 من كل مليون شخص فى العالم.

وهو الأمر الذى كشف عنه معتز ولى الدين أثناء زيارتنا له داخل أحد المستشفيات، حيث أكد أنه أصيب بالمرض منذ قرابة الـ 10 أيام فقط، ووقتها شعر ببعض الإعياء تطلب منه الذهاب إلى المستشفى، ليجرى عددا من التحاليل والأشعة، ليكتشف طبيب استشارى إصابته بفيروس نادر ثم تم حجزه فى المستشفى من وقتها.

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كما أكد أنه يشعر ببعض التعب فى قدمه اليسرى، مما يتطلب منه علاجا طبيعيا أيضاً مع الأدوية، وذلك بعدما بدأ يشعر بصعوبة تحريكها، ثم ناشد كل محبيه بالدعاء له فى مرضه، مؤكدا أنه يثق فى الله أنه سيشفى فى أقرب وقت ممكن.

وفى النهاية أضاف معتز ولى الدين أن أكثر شيء أسعده منذ اكتشاف مرضه هو كم الدعوات الذى وجدها فى محبيه وأصدقائه ممن علموا بإصابته بهذا الفيروس، ويحرصون على زيارته يومياً، ثم اعتذر لكل من لم يستطع الرد عليهم عبر الهاتف بسبب العلاج الذى يأخذه.

جدير بالذكر أن معتز ولى الدين هو شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين والذى رحل فى الـ 11 فبراير عام 2003 عن عمر ناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر، الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولى الدين فى التليفزيون، حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاى، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل فى السينما ويشارك فى عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات والتى من أبرزها عبود على الحدود والناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً فى المسرح حيث شارك فى عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.