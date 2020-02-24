شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 38.. حربى يصل لخيط جديد فى رحلة البحث عن براءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعو مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب عرض الحلقة الـ 38 من العمل مساء اليوم الاثنين في الثامنة مساء على قناة cbc، خاصة بعدما شهدت الحلقات الماضية تطورات مثيرة بالأحداث في رحلة هروب حربى – محمد رجب – من الشرطة للبحث عن الحقيقة في القضية الملفقة له باتهامه بقتل شقيقته صفية – هبة مجدى – وفريدة – هاجر أحمد.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 38 من المسلسل وصول حربى إلى خيط جديد في القضية خاصة بعدما قابل سوزى – عبير صبرى – التى أخبرته بأن شريف الباشا – إيهاب فهمى – يعرف كل شيء وكان متواجد يوم الحادث، إضافة إلى حصوله على معلومات مع سعاد – دعاء حكم – صديقة صفية والتي تعمل عند سوزى حيث أكدت له أن شريف هو خال كريم – محمود حجازى.



ابطال الاخ الكبير

وكشفت حلقة الأمس الـ 37 عن وجود رغبة انتقامية من رانيا ملاح لكريم الذى كان على علاقة بها وتركها وتتحد مع صديقه الذى يريد هو الآخر الانتقام منه بعدما خطف منه حبيبته زينة – راندا البحيرى- وأقام معها علاقة في منزله، ليكون للثنائى دوراً بارزاً في الحلقات المقبلة للايقاع بكريم وذلك سياعد حربى في الوصول الى الحقيقة كاملة وتبرأة نفسه.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.