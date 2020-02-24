شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد شرير Titanic.. بيلى زين ينتهى من تصوير فيلم رعب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى بيلى زين، صاحب الشخصية الشريرة كال هوكلي من الفيلم الأكثر شهرة Titanic، بعيد ميلاده الـ54، حيث ولد فى 24 فبراير من عام 1966، بشيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، شارك زين في 166 عملا متنوعا، منذ دخوله إلى العالم الفني بداية من عام 1985.

ويشارك زين في بطولة فيلم الرعب الجديد Hellblazers، ويشاركه فى بطولة العمل بروس ديرن، توني تود، أدريان باربو، جون كاسير، ميج فوستر وكورتني جينز، وغيرهم.



بيلى زين

وتدور قصة الفيلم فى أواخر الثمانينيات، وتتبع عبادة الشيطان، والتي ظهر لها تركيز فريد فى إطلاق الجحيم على الأرض، وبمساعدة تعويذة قديمة يستحضرون شيطانًا، الذى يقوم بـ تكليف السكان في بلدة صغيرة تقع فى الجنوب الغربي، ببعض الأشياء التي سيكون عليهم القيام بها من أجله، وانتهى من تصوير الفيلم الجديد، على أن يصل العمل إلى أكثر من 1000 دور عرض في 24 أبريل المقبل.

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وقد تم تكريم زين مؤخرا من مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الأخيرة التي أقيمت منذ بضعة أشهر، حيث إنه يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "كال هوكلي" فى فيلم "تيتانيك".

وقال بيلي زين بعد تكريمه بـ مهرجان القاهرة السينمائي إن هذا التكريم هو شرف كبير له، وإنه يعتبره بقيمة العالم كله "أنتم العالم"، وأضاف أن مصر وجارتها في اليونان هما مهد الحضارات وبداية الخلق والإبداع.

وأشار بيلي إلى أنه تأثر بمصر والمصريين وهو ما سيظهر من خلال لقاءاته الصحفية والتليفزيونية، موضحًا أن صناعة السينما في مصر صعب مقارنتها بغيرها وأن جمال الطبيعة جعله يتمنى أن يصور فيلما في هذه المناظر العظيمة مع صناع الأفلام والنجوم المصريين.

علاقة "بيلى زين" بالتمثيل بدأت مبكرًا، حيث ولد لأبويين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح فى "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 فى فيلم الخيال العلمى "العودة إلى المستقبل" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني.