شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقص معتصم النهار وميساء مغربى فى شوارع دبى على "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المذيعة ميساء مغربى فيديو يجمعها بالفنان معتصم النهار في شوارع دبى، أثناء رقصهما على أغنية "بنت الجيران"، وذلك أثناء تصوير حلقة من برنامجها التي تقدمه على تليفزيون دبى.

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وظهر الفنان السورى قصى خولى أمس فى حلقة خاصة مع الإعلامية ميساء مغربى على تليفزيون دبى، حيث تداولت أنباء عن حذف عدد من مشاهد الحلقة بعد تهديدات زوجته له، ولكن مذيعة البرنامج عبر فيديو نفت من خلاله حذف أى شىء من مقابلة قصى خولى وإذاعة الحلقة كاملة، مشيرة إلى أنه تحدث بكل الاحترام فيما يخص زوجته وابنه، ولم يفصح حتى عن الحالة الاجتماعية، مؤكدة أنه أخ وليس صديقا فقط، وتتمنى له النجاح فى حياته الشخصية والعملية.

وانضم مؤخرا الفنان السورى معتصم النهار الى أسرة مسلسل "أسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والذى بدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت، للعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد، ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.