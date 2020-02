شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون مشاهدة فى 11 يوما لـ To Die For لـ سام سميث على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مشاهدات فيديو كليب أغنية To Die For، الذى طرحه المغنى الأمريكي سام سميث، على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، إلى 12 مليون مشاهدة في حوالى الـ 12 يوم من طرحه، حيث طرح يوم 13 فبراير الجارى، الفيديو كليب من إخراج جرانت سينجر، والأغنية من ألبوم سميث، الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، To Die For، ومن المقرر طرحه في 1 مايو المقبل، ظهر سميث بالفيديو كليب كـ أنه " تمثال أصلع".

وهذه كلمات الأغنية :

I look for you

Every day Every night

I close my eyes

From the fear From the light

As I wander down the avenue so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I long for you

Just a touch Of your hand

You don’t leave my mind

Lonely days I’m feeling

Like a fool for dreaming

As I wander down the avenue so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day while my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for