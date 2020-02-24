مجدي الهواري عن أزمات الوسط الفني: "الجنازة حرة و...."

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج والمنتج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تدوينات يعلق بها عن رأيه في الوسط الفني في الفترة الأخيرة.

وكتب الهواري: "ياجماعة هموت وأرد على كام حاجة بتحصل دلوقتي في الساحة الفنية!!، بس هارد بكلمتين الصراحة: أولا: الجنازة حارة .....، وده تعبني قوي الصراحة الموضوع واخد أكتر من حجمه على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف: "وثانيًا أصدقائي الكتير اللي بيبعتولي يقولولي إيه رأيك؟، الصراحة أنا مش هضيع وقتي ووقتكم وأرد في أكتر من البوست ده، كنت أتمنى إني أكون مش معروف دلوقتي علشان أكمل المثل وأقول كمان قصدي مين، وأقول رائي بحيادية وشفافية واحتراف، رغم إن أي حد من حقه يقول اللي هو عايزه، بس احنا معندناش الثقافة دي، فبقول واللي يفهم يفهم، وإن ده رأيي وردي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج والمنتج مجدي الهواري هو مسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز.