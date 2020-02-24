عباس أبو الحسن يروي تفاصيل احتجاز محمد رمضان.. وكيف أنقذه باسم سمرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دخل الفنان عباس أبوالحسن، على خط أزمة الفنانين محمد رمضان وباسم سمرة، مهاجمًا الآخير، إذ قال: "باسم رصله بس نسي يفكره".

ومن خلال حسابه بـ"فيس بوك"، روى "أبو الحسن"، تفاصيل مشاجرة دارت في أثناء تصوير إحدى المسلسلات، إذ قال: "هو رصله تمام، بس باسم نسي يفكره لما ضرب عيل كان عايز يتصور معاه في أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من 5 سنين، وطلع ابن عيلة كبيرة جدا في النزلة، وقاموا مولعين في 4 عربيات من التصوير".

وأضاف: "وحبسوهم، وباسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك أسرهم بعلاقاته واسمه، وأن الشبح على الشاشة حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية خالص".

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وتصاعدت الأزمة بين محمد رمضان وباسم سمرة على خلفية دفع الأخير له خلال تواجدهما في أحد الأفراح، وقال رمضان إن باسم سمرة لم يكن في وعيه عندما دفعه في المناسبة، مضيفًا "لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال".

ومن جانبه رد "سمرة"، قائلا: "أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس"، مشيرا إلى أنه يدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

وأضاف: "محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير".