ماجدة خير الله: "الوطنية للإعلام تطالبني بـ85 ألف بعد 14 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الناقدة والسيناريست ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، تدوينة تعلن بها عن أزمة بينها وبين الهيئة الوطنية للإعلام.

وكتبت "خير الله في تدوينتها: "الناس في الهيئة الوطنية للإعلام اتجننوا فعلا أو افلسوا، رافعين عليا قضية بيطالبوني برد مبلغ خمسة وتمانين ألف جنيه!! عن مسلسل اسمه سيدة أعمال، كنت متعاقدة عليه في سنة 2006!، ولم ينفذ".

وتابعت الكاتبة الكبيرة: "طيب أنا مالي إذا كان إدارة قطاع الإنتاج لم تنفذ المسلسل؟، منذ ذلك التاريخ؟؟ وبيدعوا كذبا، أني لم أسلم الحلقات!! طيب ازاي لم اسلمهم الحلقات، وعلى أي اساس، صرفوا هذه الأموال؟؟، الواحد يتصرف مع الناس دي إزاي؟".

الكاتبة والناقدة السينمائية ماجدة خيرالله درست في كلية العلوم، ثم التحقت بالمعهد العالي للسينما، وبدأت حياتها العملية كصحفية وناقدة سينمائية ثم استكملت مشوارها الفني بالتأليف السينمائي والتلفزيوني، ومن أعمالها التلفزيونية (صباح الورد)، و(وجه القمر) وقدمت للشاشة الصغيرة أفلام منها (الخاتم)، (إنذار بالقتل) ومن المسلسلات الإذاعية (نداء الماضي)، وغيرها من الأعمال الناجحة.