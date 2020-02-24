بهجت قمر عن مباراة القمة: "ما ترجعوش تقولوا ناشئين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الشاعر أيمن بهجت قمر على مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام اليوم في استاد القاهرة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وكتب "قمر" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "طب خليك فاكر الجملة دي عشان لو لعبتوا بفريق 99، ما ترجعوش تقولوا ناشئين".

ويقام بعد قليل مباراة الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري العام، وخرجت أنباء عن خوض الزمالك بفريق الناشئين، بعد إصرار اللجنة الخماسية على إقامة المباراة في موعدها.