روجينا عن ليلى أحمد زاهر: "ابن الوز عوام".. ووالدها يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا صورة تجمعها بليلى أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة: "ماهى بنتى وحبيبتى واشتغلت معاها ووقعت فى غرامها وشطارتها وحبها للتمثيل والتزامها، ما هو ابن الوز عوام، وهى ورثت طيبة القلب والحنيه من هدى، والشطارة فى التمثيل من الزوز احمد زاهر، وأنا من أهم الفانز بتوعها، وإن شاء الله السنة دي يا ليلى هتكسرى الدنيا في (مسلسل الفتوة)، مبروك يا قلبي يا أشطر وأرق البنات، بحبك يا ليلى".

وعلق أحمد زاهر على الصورة: "ما إنتي عمتها وأخت أبوها وحبيبة قلبي ربنا يكرمك ويديكي علي قد نيتك الحلوة يا أجمد ممثلة، أنا بتشرف إني بمثل معاكي، هاتكسري الدنيا السنه دي في مسلسل البرنس، ودايما بتصنعي البصمة علي الشاشة، حتى لو بمشهد واحد"

وردت ليلى: "يا حبيبة قلبي والله، أنا اللي بموت فيكي يا روجي، دي شهادة كبيرة قوي والله، وأنا بتعلم منك ومن تمثيلك، و يارب في يوم من الأيام أبقى ممثلة شاطرة زيك، الله يبارك فيكي يا قلبي، بحبك قوي بجد".