فيديو| بعد تأكيده الزواج.. قصي خولي يهاجم الحمداني: "حياتك مكشوفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان السوري قصي خولي، مجددا، على الفيديو، الذي انتشر مؤخرًا للفتاة التونسية مديحة الحمداني، التي أعلنت فيه أنها تعرفت عليه عام 2014، في أثناء عملها بإحدى الشركات بمدينة دبي في دولة الإمارات.

ورد "خولي"، خلال لقائه في برنامج "Et" بالعربي :"طالما في طفل فا حكمها صار في شريك، وهذا الشريك هو مسؤول عن الطفل مثل أنا مسئول عنه، وأحيانا فيه أشياء لازم تحافظي فيها على شيء لك، باختصار حياتك دائما مكشوفة، ولكن في أشياء كتير حساسة وأساسية هي لازم تضل لك ولحالك ولعائلتك الصغيرة".

وكان قصي خولي قد قال في تصريحات لإحدى المجلات الخليجية إن "الحمداني" هي زوجته ووالدة ابنه، ويكن لها كل الاحترام والتقدير، مضيفا: "لن أخوض أي معارك في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".

يذكر أن الفتاة التونسية مديحة الحمداني ظهرت في فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "عيب عليكم إنتم ما تعرفونيش، وعيب تتكلموا على ابني الولد الصغير، عيب عليك يا قصي إنك تحطنا عرضة للكلام من اللي يسوى واللي ميسواش، أنا مش بنت شارع وإنسانة محترمة خدمت في شركات محترمة في دبي".

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وأضافت: "تعرفت على الإنسان الخطأ، وهو ممثل ودور الأب عنده مجرد تمثيلية، وتحملت سنة كاملة يطعن الناس في شرفي ويتحدثون عني ولم أدافع عن نفسي".

ثم وجهت الحديث لقصي خولي، قائلة: "إنت تعرف اللي عملته فيا أنا وابنك، والظلم اللي حطيتنا فيه، والله يعلم بعمل إيه عشان أوفر لابني الاستقرار".

وكشفت أنها ستنتظر عرض حلقة من برنامج الفنانة ميساء مغربي، يحل فيها قصي خولي ضيفا، ويتحدث فيها عن علاقته بابنه، وستنتظر لتقول "كل حاجة" في حال ما كذب في هذا الحوار.

كان قصي خولي ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى، وكشف أن نجله يبلغ من العمر عام ونصف العام، ويشارك في رعايته، دون الكشف عن زوجته.