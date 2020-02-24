ديانا كرزون تعلن خطبتها على الإعلامي معاذ العمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر أحد البرامج في إذاعة ميلودي الأردنية، خبر خطبتها من الإعلامي معاذ العمري.

وفاجئت "كرزون" جمهورها بخبر ارتباطها، بينما وجه "معاذ" لها رسالة رومانسية قائلا: "ديانا إنتِ إنسانة نقية، وقلبك كله نقاء، وأنا محظوظ بيكي، والله يتمملنا بخير".

حفل الخطوبة يقام يوم الجمعة القادمة الموافق 28 فبراير، في منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.

يذكر أن ديانا كرزون طرحت مؤخرا أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "صعب أقدر"، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.