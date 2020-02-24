راجعين ناخدها.. والد وريث أحمد زكي يرد على اتهامات التفريط في مقتنياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الخبير السياحي عزالدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد "رامي" الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - تفريط نجله في مقتنيات الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال عز الدين بركات، إن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي لم يتحدث مع نجله رامي بشأن مقتنيات الفنان أحمد زكي، موضحًا: "أشرف زكي ما اتكلمش مع رامي، هو اتكلم مع المستشار بتاعي، بس أنا مندهش الحقيقة من إن ليه دلوقتي الكل بيتكلم عن مقتنيات أحمد زكي، هو مين اللي مات هيثم ولا أحمد؟".

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وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحمد زكي مات من 15 سنة، ليه مقالوش لهيثم الله يرحمه في حياته إنهم هياخدوا المقتنيات دي؟".

وعن حقيقة تفريط نجله "رامي" الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي، في المقتنيات الخاصة بالراحل، نفى "بركات" الأمر جملة وتفصيلا، وقال: "رامي ما بعش حاجة، رامي باع المكتب، وخد حاجات معاه لندن، وساب حاجات عشان هيرجع مصر ياخدها تاني، ورامي قال لي إن المشتري موضع ثقة وهيحافظ على الحاجة لحد ما يرجع ياخدها. ورامي كان قافل على الحاجات دي في أوضة".

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي بعض مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، التي تركت مهملةً داخل مكتبه بالهرم الذي باعه رامي بركات، شقيق الفنان الراحل أحمد هيثم زكي، من والدته.