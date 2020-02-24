تفاصيل "الأقصر للسينما الأفريقية".. الاحتفاء بـ"وحش الشاشة" وعرض "قابل للكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تفاصيل الدورة التاسعة، في مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الأحد 23 فبراير، بفندق ماريوت في منطقة الزمالك.

المهرجان تحمل دورته التاسعة اسم "وحش الشاشة" فريد شوقي، ويُقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المُقبل، يرأسه السيناريست سيد فؤاد، وتديره المخرجة عزة الحسيني، وشهد مؤتمره حضور: زوجة فريد شوقي "سهير ترك" وابنته المخرجة السينمائية عبير فريد شوقي بجانب عدد من المشاركين في الفعاليات وصناع الأفلام، ومنهم: المخرج عماد البهات مخرج فيلم الافتتاح "صندوق الدنيا"، والمخرج أحمد رشوان مخرج فيلم "قابل للكسر" كما حضر عدد من الفنانين، منهم: سلوي محمد علي بطل فيلم "حبيب" وعمرو القاضي وأحمد كمال بطلي فيلم "صندوق الدنيا" والنقاد أسامة عبدالفتاح وسعد القرش ومحمد يوسف .

قدمت المؤتمر الصحفي ياسمين الهواري التي رحبت في البداية بالحضور، وقالت: أهلا بالحضور في هذا المهرجان الذي تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، وطلبت من رئيس المهرجان الصعود على منصة المؤتمر ليلقي كلمته، فقال "الدورة التاسعة للمهرجان استغرق التحضير لها وقت طويل في مشاهدة الأفلام ونجحنا بالفعل في اختيار أفلام اعتقد أنها مهمة، منها 15 فيلما تعرض لأول بالإضافة لاستحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا". وأضاف فؤاد، أن شعار المهرجان هذا العام "سينما أفريقية من كل الدنيا"، وهو شعار يؤكد فلسفة المهرجان في الامتداد والتطوير.

وعقب كلمة السيناريست سيد فؤاد تحدثت المخرجة عبير فريد شوقي، وأعربت عن سعادتها وسعادة العائلة بتكريم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والاحتفال بمئوية فريد شوقي، وتمنت ان يكون الاحتفال على مدار العام لأن هذا العام هو عام فريد شوقي.

وفي كلمتها أعلنت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن فعاليات البرامج الموازية بالدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إذ يُقام معرض رئيسي حول أفلام الفنان الكبير فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور الكبير محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر، وسيعرض فيلمين لـ"وحش الشاشة"، هما "السقا مات" إخراج صلاح أبو سيف، وفيلم "الغول" للمخرج الكبير سمير سيف الذي يحتفي به المهرجان.

وأضافت عزة، أن هناك قسم خارج المسابقة، ويعرض خلاله 8 أفلام، منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، إلى جانب عرض 3 أفلام كينية في إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان وهناك قسم للعروض الخاصة والذي يشهد عرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، وفيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت وفيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا .

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وأشارت أيضا "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، والذي يواكب فعاليات المهرجان سنحتفي بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية في السينما، الذي يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم "يوم للستات" من مصر ويُعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية، هي: "الممر، ولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازابلانكا، والفلوس".

كما تحدث ممثل وزارة الخارجية السفير محمد كاظم نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب، قائلا: السيدات والسادة يسعدني التواجد في هذا المكان المليء بالطاقة الإيجابية، ويسعدني ويشرفني أن تكون دولة كينيا هي ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة، وأتوجه بالشكر للجنة المنظمة بالمهرجان على توطيد العلاقات الأفريقية من خلال صناعة السينما التي تشكل اتجاهات فكرية لقطاعات عديدة من شعوب العالم، فصناعة السينما هي القوة الناعمة التي يمكن أن توظف إيجابيا أو سلبيا ودائما نأمل أن يكون اتجاهنا إيجابيا نحو السلام والحب والتناغم والتفاهم.

شارك في تقديم تفاصيل المهرجان الناقد أسامة عبدالفتاح الذي استعرض تفاصيل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والسيناريست أحمد حلبة منسق عام المهرجان الذي استعرض مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وتحدثت هالة الماوي مدير الفعاليات السينمائية بالمهرجان عن مسابقة الدياسبورا التي تضم 7 أفلام، كما استعرض الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر رئيس المركز الإعلامي بالمهرجان تفاصيل الورش التي يصل عددها لـ 8 ورش .

يكرم المهرجان في دورته المقبلة، نجوم عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة زينة، كما يصدر المهرجان عدة كتب، منها كتاب "وحش الشاشة.. ملحمة السينما المصرية" عن الفنان الراحل فريد شوقي تأليف أمل الجمل، وكتاب "السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات" تأليف انجالي برابهو.

لجان التحكيم تضم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل كل من: المخرج البوركيني جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونه نداي، والمخرج المغربي سعد الشرايبي، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي، والفنان المصري مصطفى شعبان، وتضم لجنة تحكيم "التسجيلي الطويل"، كل من المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والناقد المصري عصام زكريا، والمخرج التونسي مختار العجيمي، والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو، والناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا، كما تضم لجنة تحكيم "الأفلام القصيرة" المخرج المصري أحمد فوزي صالح، والمخرجة المغربية أسماء المدير والمنتج والمخرج المصري مارك لطفي، والمخرج الكيني جيتونجا "توش" ديفيد، والممثل الموريتاني سالم دندو، وتضم لجنة تحكيم مسابقة "الدياسبورا" الكاتبة الهندية انجالي برابهو، والناقد الجنوب أفريقي بيتر رورفيك، والمخرجة الأردنية سوسن دروزه، والناقد المصري سعد القرش، والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخيرا لجنة تحكيم "الفبريسي" تضم كل من الناقد التونسي لطفي بن خليفة، والناقدة السويدية ايفا اف جاييرستام والناقد المصري محمد طارق.

يُذكر أن حفل الافتتاح يُقام في معبد الأقصر، ويخرجه المخرج السينمائي هشام فتحي.