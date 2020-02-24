نجوى كرم هي الحدث في عيدها وتؤكد: قرار هاني شاكر صائب للحفاظ على عظماء مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - حرصت الفنانة نجوى كرم على حضور حفل عيد ميلادها الذي نظمه لها "فانز لبنان" في فندق "روتانا" في بيروت يوم 22 فبراير/شباط، رغم أن عيد ميلاد نجوى يصادف في السادس والعشرين من فبراير/شباط.

"انها الحدث" عبارة طبعها محبوها على يافطات علّقت في صالة الاحتفال، وسخروا لها هاشتاغ "نجوى كرم الحدث" ليتصدر "تويتر" في هذه الليلة.



جهود محبيها لم تقف هنا، بل قاموا بتجهيز ريبورتاج يختصر مشوار نجوى كرم الذي يمتد لأكثر من 20 عاماً حيث قدمت أروع الألبومات الفنية التي جعلتها تكون رمزاً لفن كان له رواده ونجومه وشكلت امتدادا جميلا لمن سبقها فيه.

نجوى كرم صادقة مع ذاتها ومع محبيها، ومخلصة لفنها، ومنذ انطلاقتها الأولى وهي شديدة الحرص على فنها، وبحديثها مع "الخليج 365" أكدت أن "الفانز هم فرحتها في عيد ميلادها، لأن حبّهم مجاني وغيرتهم أيضاً مجانية لا تحتمل وجود المصلحة، وهذا أعظم شيء ممكن أن يكون موجوداً في رصيد أي فنان".



زفة لـ نجوى كرم من الفانز

صورة لـ نجوى كرم مع الزفة



استقبلت نجوى كرم بزفة كبيرة على وقع أغنيتها "طلة ملك" لدى دخولها إلى قاعة الاحتفال، والابتسامة العريضة مطبوعة على وجهها، ويديها تصفقان من كثرة الفرح دون ملّل.

قيل الكثير من الأشعار فيها من قبل الفانز الموجودين، وهناك من أتى خصيصاً من المغرب وتونس ليكون معها في هذه الاحتفالية، حاملين معهم دروعاً تكريمية من محبيها الذين يحيطون بها من كل أرجاء العالم العربي، اضافة طبعاً إلى الحلوى والورود التي ملأت مكان الاحتفال".



لقاء عفوي بين نجوى والفانز

نجوى كرم



وخلال اللقاء مع الفانز توجهت نجوى لـ "الفانز" بالشكر على هذا الحفل وقالت لهم " لقد ضفتم لعمري حب جديد وليس سنة جديدة، والحب لا شيء يمكن أن يقيسه، بل السنوات تقاس ، وعندما يكون هناك حب كبير فلا يمكن قياسه، أشكركم على هذا الرقي والحضور المنظم الذي قمتم به، في وقت لا وجود أي شيء منظم في لبنان، استطعنا أن ننظم هذا اللقاء".

وقبل أن تتمركز نجوى على الكرسي الذي وضع لها على المنصة داخل الصالة، لمتابعة ما حضره الفانز لها، بدأ اللقاء بمفاجأة قامت بها طفلة تدعى لارا، اذ، دخلت وهي تغني "كتير حلو" لـ نجوى كرم، فاقتربت منها نجوى وسألتها ما الذي تقومين به فأجابتها "بدي غنيلك غنية "انت كتير حلو" فقالت لها نجوى: " والدتك هي من فانزاتي وها أنت اليوم أيضا".



نجوى كرم: العظيم يتواضع

نجوى كرم



وقبل بدء الأسئلة التي حضرها الفانز لـ نجوى قالت لهم "ابقوا هذا اللقاء عفوي ومليء بالحب، هنا يمكن أن نشاغب قليلاً بعيداً عما تشاهدونني فيه من لقاءات صحفية أو على الشاشة".

ومن ضمن الأسئلة التي طرحت على نجوى كان سؤال ما الذي تغيّر بـ نجوى بين الأمس واليوم فأجابت "تغيرت أشياء كثيرة، اذ، بات هناك خبرة واحتكاك أكثر مع الناس والتعاطي معهم ومع الشهرة، وأنا كلما ازددّت شهرة أحاول أن أغرق بالكرسي لا أن أتمسك بها".

وأضافت " العظيم يتواضع ومن ليس لديّه أي شيء لا يمكنه أن يتواضع".

وفي معرض ردّها على سؤال آخر من الفانز حول امكانية غناؤها أغنيات لها لم تلق النجاح كنظيراتها قالت "المدلي الذي أقدمه هو ليس لوحة فنية بل هو لتذكير الناس بهذه الأغنيات"، مطالبة "الفانز بوضع أغان لها لم تكن "ضاربة" وهي مستعدة لغناؤها ولكن شرط أن تكون لديها قبول من الجمهور".

وعن الربح الذي حققته نجوى خلال مسيرتها قالت "الربح هو أنتم قصدت الفانز) ومن دون مجاملة، فالفنان من دون جمهور لا يمكنه أن يستمر ، أما الخسارة الكبرى فكانت بخسارة شقيقي".

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أنا أجذب النور وهو يجذبني إليه

نجوى خلال حديثها مع الفانز



وتعليقاً منها على الحروب التي تشنّ بين النجمات على "تويتر" ويتهمان بها الفانز علقت نجوى قائلة "هل حصل في مرة من المرات أي خلاف ولم أكتب تغريدة على "تويتر" أطلب منكم فيها أننا لا نريد حرباً مع أي أحد، وأنا دائما ايجابية والايجابية تعطيك النور، وأنا من الأشخاص الذين يحبون جذب النور، والنور يجذبني، وهذه الذرة أريد أن أكبرها أكثر، ومن ليس على باله فهو حرّ".

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وبعد الانتهاء من عرض الريبورتاج والحديث مع الفانز الذي جرى اختيارهم من خلال القرعة لطرح الأسئلة على نجمتهم بطريقة حضارية ومنظمة جداً، قطعت نجوى قالب الحلوى على وقع أغنيتها "ينعاد عليك" .



لجنة "ذا فويس سينيور" رائعة

فانز نجوى في عيد ميلادها



وفي حديثها لـ"الخليج 365" بعد انتهاء الحفل أكدت نجوى أنها تقول "برافو" لنفسها في كل عام عندما تكسب المزيد من الوعي وتصبح تعلم أكثر قراءة جملة جديدة في كتاب الحياة".

وعن الانسجام بينها وبين الفنان ملحم زين أكثر من باقي أعضاء لجنة حكم "ذا فويس سينيور" قالت "هناك انسجام بين الجميع وربما بالكرسي هاني شاكر بعيد عني بعض الشيء، ولكن هناك انسجام كبير معه، والابتسامة لا تفارق وجهه، وسميرة سعيد انسانة "لذيذة"، وملحم زين شخص محب ولا يعرقل أي شيء، باختصار اللجنة كانت رائعة".

وعن قرار هاني شاكر بوقف فناني المهرجانات عن الغناء قالت "هاني يريد الحفاظ على الفن المصري الذي أنجب أمثاله وأمثال الكبار من محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ولا يريد تهديم هذه الأمثال".



سعيدة بالانفتاح في السعودية

نجوى كرم



وعن لقاء قريب سيجمعها بجمهورها في السعودية قالت "لا حفلات قريبة في السعودية وسأعلن عن كل شيء جديد في وقته"، لافتة إلى أن "فرحتنا كانت كبيرة في أبها وخبر والرياض".

وأعربت نجوى عن سعادتها الكبيرة بهذا الانفتاح الذي تشهده السعودية بهذه الطريقة التي تبشر بالتطور حيث تستقبل العالم بكل حب وأمان".



لا أغني غير الفرح

نجوى كرم



وعن حفلها المرتقب في مهرجانات "طابا" في مصر في العشرين من مارس/أذار قالت "سعيدة لوجودي للمرة الثانية في مصر بـ "مهرجانات طابا" بعد حفلة العام الماضي التي تكلّلت بالنجاح"، مستبعدة أن "تغني اللهجة المصرية في الحفل وهي موجودة بين المصريين لأنها لن تكون أفضل من أهل البلد الذين يغنون المصرية".

وعن جديدها كشفت نجوى أنه "من الممكن أن يكون هناك أغنية جديدة، ولكن هذا مرتبط بظروف لبنان".

وختمت حديثها قائلة "لاننا نريد أن نبتسم ونحن نغني، لا أحب أن أغني غير الفرح".

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