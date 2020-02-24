فيديو.. جميلة تطرح كليب أنا هزعل

طرحت الفنانة جميلة أحدث كليبتها بعنوان أنا هزعل، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب هزعل من إخراج كامبا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع جلال الحمداوي. Advertisements يذكر أن الفنانة جميلة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الغرام عياني، وهو من إخراج إخراج كامبا، والأغنية من كلمات وألحان مهدي مزين. وتوزيع طارق الحجيلي، ومادارا، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان الغرام عياني، وهو من إخراج إخراج كامبا، والأغنية من كلمات وألحان مهدي مزين. وتوزيع طارق الحجيلي، ومادارا، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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