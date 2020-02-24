محمد الدوسري: ترجمة أعمالي الكتابية امتزجت بوصولي للعالمية

أكد الشاعر والمؤلف محمد الدوسري، أنه ينوي ترجمة أعماله الكتابية والشعرية إلي اللغة الإنجليزية والفرنسية ونشرها في أوروبا ووضعها في المكتبات العالمية المعروفة للاطلاع عليها بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية لعرض آخر ديوانه "عنوانك الأخير" الذي سيطرحه خلال أيام. الانتهاء من التحضيرات النهائية لعرض آخر ديوانه "عنوانك الأخير" الذي سيطرحه خلال أيام. وأضاف أن الوصول إلي العالمية أصبح ضرورة ملحة وحلم من أحلامه منذ نعومة أظافره وظل يبحث عن هذا الحلم وترجمة أعماله الكتابية وطرحها في الخارج بالإضافة إلي متابعة ردود فعل الأجانب علي هذه المؤلفات التي حققت نجاحا في الوطن العربي. ضرورة ملحة وحلم من أحلامه منذ نعومة أظافره وظل يبحث عن هذا الحلم وترجمة أعماله الكتابية وطرحها في الخارج بالإضافة إلي متابعة ردود فعل الأجانب علي هذه المؤلفات التي حققت نجاحا في الوطن العربي.



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