فيديو .. حكيم في كواليس تسجيل الراجل الصح

طرح النجم حكيم كواليس تسجيل أغنية الراجل الصح، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية الراجل الصح من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس. Advertisements يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا كليب بعنوان قلبي يا ناس، وهو من إخراج مازن نيازي، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي، وميدو مزيكا، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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