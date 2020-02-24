فيديو .. محمد المشعل يطرح أحدث كليباته الله يعين

طرح الفنان محمد المشعل أحدث كليباته، والذي يحمل أسم الله يعين، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب الله يعين، من إخراج إسلام بلال، والأغنية من كلمات حروف، وألحان المحب، وتوزيع محمد علي.
يذكر أن الفنان محمد المشعل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان اعقل ياقلب، وهي من كلمات سمر البحرينية، وألحان اسمريكا، وتوزيع عارف عامر، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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