ليلى علوي بصورة من 20 سنة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ صورة قديمة لها بالأبيض والأسود تعود لعام 2000 اي منذ 20 سنة، وذلك على صفحتها الخاصة.

وعلقت عليها قائلة: "من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة، من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف".

الجدير ذكره ان ليلى قررت أن تعود للدراما في 2020 ، وقد علم موقع الخليج 365 من مصدر مقرب لها بأنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل درامي جديد، ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن بشكل نهائي، حيث تنتظر الإنتهاء من قراءة السيناريو أولاً، وبعدها سترى الجهة الانتاجية التي ستتعاون معها لتعود للدراما بعد ابتعاد.

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