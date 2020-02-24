قرار جديد بخصوص جثة سارق فيلا نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ريهاب بيطار، محامية أسرة سارق فيلا الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عن موافقة قاضي التحقيق على تسلميهم الجثة.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"صرح الأستاذان وائل شريف ورهاب بيطار أنه قد تمت موافقة قاضى التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضى التحقيق".

ومن ناحية أخرى، كان دحض موقع "الفن" مزاعم أحد الأطباء السوريين عن وجود بقع زرقاء على جثة السارق، وذلك بعد أن كانا قد كشفنا في شهر كانون الاول الماضي عن صور جثة السارق، والتي لا تظهر عليها أية بقع زرقاء على ظهره خلال فحص الطبيب الشرعي له، ما يثبت ان كلام الطبيب المذكور عار من الصحة.

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