تطور الخلاف بين محمد رمضان وباسم سمرة والأخير يتحداه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تطور الخلاف بين الممثل المصري ​محمد رمضان​ والممثل المصري ​باسم سمرة​، وذلك بعد تصريح الأخير حول الحادثة التي حصلت بينهما بسبب دفع سمرة لرمضان خلال تواجدهما في إحدى المناسبات، إذ علّق رمضان مشيراً إلى أن سمرة لم يكن في وعيه قائلاً:"باسم أخويا وصاحبي وحبيبي ومكنش في وعيه، لأن لو في وعيه فإيدي الشمال جاهزة كنت رديت بيها".

وردّ سمرة على كلام رمضان هذا من خلال مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب قائلاُ:"أنا مقدرش أرد عليه.. أنا ابن ناس، وأدعوه للتمثيل معى فى فيلم روائى قصير مدته 10 دقائق، يُظهر فيه موهبته كمناظرة سينمائية والحكم للجمهور".

وأضاف:"محمد رمضان الشيطان سايقه، ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك.. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التليفزيون يقل منِّي أنا مش عيل صغير".

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