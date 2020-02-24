خاص الفن- بعد ساعات على فوزه بالإنتخابات..هذه حقيقة تعرض محمد قنوع لحادث سير

ميرنا وليد - بيروت - بعد 12 ساعة على فوزه في انتخابات فرع دمشق لنقابة الفنانين، انتشرت شائعات تفيد بتعرض الممثل السوري ​محمد قنوع​ لحادث سير في دمشق، ودخل على إثره إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات.

"الفن" وفي اتصاله مع قنوع، أكد أنه بخير، وأن الخبر عار عن الصحة، مستغرباً من نشر هذه الشائعة البغيضة في هذا التوقيت بالذات.

ويشار إلى أن قنوع حصل أمس على 191 صوتاً في المركز الأول خلف عارف الطويل الذي حصل على 242 صوتاً.

وكان أدلى أكثر من 360 عضواً بأصواتهم، من أصل 830 عضو نقابي، يحق لهم الإنتخاب.

أما الفائزون فهم عارف الطويل بـ242 صوتاً، محمد قنوع بـ191 صوتاً، تولاي هارون بـ191 صوتاً، علي القاسم بـ170 صوتاً، رباب كنعان بـ159 صوتاً، جهاد عازار بـ157 صوتاً، محمد السمان بـ156 صوتاً، بسام حسن بـ150 صوتاً، ماجد شيخ الأرض بـ145 صوتاً، وسحر فوزي بـ136 صوتاً.

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