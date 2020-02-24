هذا ما فعلته "الكورونا"مع جان يامان

ميرنا وليد - بيروت - اختُصرت مقابلة الممثل التركي ​جان يامان​ في احد البرامج الإيطالية، اذ استمرت لوقت قصير، فالمذيعة الإيطالية باربارا اعتذرت من جان لأن الاستوديو لم يكن بالمستوى اللائق وعدم توفير مساحة لمعجبيه، وذلك بسبب طوارئ فيروس كورونا في ايطاليا.

وافادت وسائل اعلامية تركية ان جان تحدث الايطالية بطلاقة خلال الحلقة.

الجدير ذكره ان جان يامان كان قد رفض مؤخرا العرض الذي تلقاه من إيطاليا لتقديم برنامج Survivor، اذ عند وصولهم لمرحلة توقيع العقد، علم بأنه سيكون مقدّما مساعدا وليس رئيسيا، فإنسحب حينها على الفور.

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