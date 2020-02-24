تراند اليوم : طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم الرعب Run – فيديو

طرحت الشركة المنتجة الكندية Lionsgate من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” الاعلان التشويقى الاول لفيلم الرعب الجديد Run واستطاع الاعلان بدقيقيتن و 17 ثانية أن ينجح فى لفت الأنظار إليه وتحقيق 10 ملايين مشاهدة في 3 أيام .

فيلم Run، من بطولة سارة بولسون، كيرا ألين، أونالي أميس، بات هيلي، كارتر هاينز، كلارك ويبستر، كونان هودجكنسون، إريك أثافال، برادلي ساواتزكي،

ومن إخراج أنيش شاجانتي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى سيف أوهانيان.

و من المقرر طرح الفيلم فى دور العرض السينمائي حول العالم فى 9 مايو المقبل