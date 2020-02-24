تراند اليوم : بالصور – أحمد فهمي ينعي وفاة عمرو فهمي .. صديق العمر

نعي الفنان احمد فهمي وفاة عمرو فهمي السكرتير العام للإتحاد الأفريقي لكرة القدم الافريقي السابق الذي وافته المنية مساء أمس الأحد.

ونشر أحمد فهمي صورة لـ عمرو فهمي وعلق عليها قائلا: “وداعا يا صديقي”.

وانهالت الجمهور بالدعاء والترحم على عمرو فهمي وجاءت بين: “الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة” و “ربنا يرحمة ويصبر أهله” و “صدمة للكل الله يرحمة”.

وتوفي عمرو فهمي صاحب الـ37 عاما، عصر أمس الأحد في القاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.

وتقدم الكاف في بيان رسمي، بأصدق التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته.

Advertisements

وجاء في البيان: “تلقينا خبر الوفاة الصادم بمشاعر وحزن عميق.. لحظات صعبة، رحم الله روحه”.

وتم تعيين عمرو فهمي في منصب السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019