قبل موضة الإثارة والمؤخرة.. شاهد كيف نجمة الإغراء نسرين طافش.. صورة

الإثنين 24 فبراير 2020

تعتبر الممثلة السورية نسرين طافش من النجمات السوريات الجميلات، ومسيرتها في التمثيل كانت عادية وكذلك في عالم الغناء، لكتها تتبع في أغلبية الأحيان موضة الإثارة والإغراء وعرض مؤخرتها عبر صورها وفيديوهاتها.



صورة قديمة لها تداولها بكثرة، وقالوا إنها خضعت لعمليات تجميل كثيرة لتصبح كما هي اليوم.

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وحسب الصورة، أجرت عملية تجميل لأنفها ووجنتيها، وغيرت من شكل حاجبيها عبر التاتواج وغيرت لون شعرها، ونفخت شفتيْها.

في الماضي لم تكن لديها المؤهلات لتكون نجمة صف أول، وحين رأينا الصورة لم نعرفها أبداً، أما نسرين الحالية تتمتع بمقوّمات حديثة تؤهلها لأدوار الإغراء.