محامية أسرة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف عن تطور مهم بالقضية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت محامية أسرة القتيل محمد الموسى، الذي اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم في لبنان، أنه طرأ تطور جديد على القضية اليوم الإثنين.

وقالت المحامية رهاب بيطار، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنه "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق".

ويأتي حديث بيطار بعدما أعلنت الخميس الماضي أن لجنة الأطباء الشرعيين انتهت من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

وتقدمت بيطار بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وذكرت: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء".

وأوضحت: "لقد تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة".

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، قد استجوب فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، لمدة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

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وأحال الادعاء العام اللبناني الهاشم إلى التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لمحاولة سرقة، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

وكشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

يذكر أن نانسي عجرم، ستحيي حفلا في مصر يوم 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور الفنانة على "إنستغرام".

كما تحيي نانسي عجرم حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك يوم 7 مارس/ آذار المقبل.